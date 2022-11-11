В Адыгее обсудили строительство реабилитационного центра в Майкопе, помощь по соцконтракту и другие вопросы

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Кабинет министров Адыгеи обсудил ключевые задачи в рамках госпрограмм, нацпроектов и указов президента РФ

Совещание провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. О ходе исполнения Постановления Совета Федерации ФС РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Адыгея» доложил и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев. Он рассказал, что рамках федеральной программы поддержки:

  • в Минстрой России направили заявку на софинансирование строительства здания хирургического корпуса с приёмным отделением Майкопской городской клинической больницы. Также решается вопрос с обеспечением энергоснабжения данного объекта;
  • мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения в Майкопе и тепловых сетей в Адыгейске хотят включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Из Фонда реформирования ЖКХ на ремонт данных коммуникаций выделят 560 млн рублей, а из республиканского бюджета — ещё около 120 млн рублей;
  • с Минтрудом России согласовывают вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство комплексного реабилитационного центра для инвалидов в Майкопе;
  • Адыгея получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов по оказанию гражданам государственной помощи по социальному контракту. В 2023 году размер субсидии составит 174 млн рублей.

Также в рамках Постановления Совфеда планируется реализовать ряд проектов в сфере берегоукрепления, газоснабжения, капремонта объектов культуры, возведения детских садов, дорожного строительства и благоустройства.

Как писали Юга.ру, глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями фонда «Дом.РФ». На совещании обсудили проект лесопарковой зоны у горпарка и хребта Нагиеж-Уашх.

Бюджет Водоснабжение ЖКХ Здравоохранение Мурат Кумпилов Совет Федерации Социальные программы

Новости

В Ставропольском крае подросток во время драки убил своего одноклассника
Бывший чиновник Евгений Сохно присвоил 700 тыс. рублей из бюджета. Против него завели уголовное дело
В Тамани установили букву Z. Инсталляция понравилась не всем
В Краснодаре мужчина упал под трамвай
Иностранные морские компании стали чаще отказываться от работы с новороссийскими моряками
В Туапсе проведут генеральную уборку лесопарка Кадош

Лента новостей

Жизнь после
Сегодня, 14:37
Жизнь после
Рассказываем истории детей, которым благотворители помогли получить экстренное лечение
Мэрия Краснодара ищет нового проектировщика реконструкции дома Лихацкого
Сегодня, 11:31
Мэрия Краснодара ищет нового проектировщика реконструкции дома Лихацкого
Опера в Музыкальном театре, кулинария для детей и книга скандального акциониста
Вчера, 10:16
Опера в Музыкальном театре, кулинария для детей и книга скандального акциониста
Афиша событий 11-13 ноября в Краснодаре

Реклама на сайте