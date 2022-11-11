В Адыгее обсудили строительство реабилитационного центра в Майкопе, помощь по соцконтракту и другие вопросы

Кабинет министров Адыгеи обсудил ключевые задачи в рамках госпрограмм, нацпроектов и указов президента РФ

Совещание провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. О ходе исполнения Постановления Совета Федерации ФС РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Адыгея» доложил и.о. премьер-министра республики Анзаур Керашев. Он рассказал, что рамках федеральной программы поддержки:

в Минстрой России направили заявку на софинансирование строительства здания хирургического корпуса с приёмным отделением Майкопской городской клинической больницы. Также решается вопрос с обеспечением энергоснабжения данного объекта;

мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения в Майкопе и тепловых сетей в Адыгейске хотят включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Из Фонда реформирования ЖКХ на ремонт данных коммуникаций выделят 560 млн рублей, а из республиканского бюджета — ещё около 120 млн рублей;

с Минтрудом России согласовывают вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство комплексного реабилитационного центра для инвалидов в Майкопе;

Адыгея получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов по оказанию гражданам государственной помощи по социальному контракту. В 2023 году размер субсидии составит 174 млн рублей.

Также в рамках Постановления Совфеда планируется реализовать ряд проектов в сфере берегоукрепления, газоснабжения, капремонта объектов культуры, возведения детских садов, дорожного строительства и благоустройства.