Иностранные морские компании стали чаще отказываться от работы с новороссийскими моряками

Специалисты морской отрасли отмечают, что в экипажах судов всех типов, заходящих в порт Новороссийска, наблюдается рост числа грузинских моряков

Об этом пишет сайт gorod-novoross.ru, ссылаясь на старшего помощника капитана Александра Орешкина, работающего от Columbia Shipmanagement. Он предполагает, что иностранные компании могут совсем отказаться от найма российских моряков. По словам Александра, он ходит в море с 2006 года и не припомнит такой сложной ситуации для специалистов отрасли.

«Сначала мы ждали с нетерпением момента, когда откроются границы. А когда он настал, выяснилось, что многие судовладельческие компании отказываются от российских моряков. Например, то судно, на котором я работал, уже не берёт россиян на борт. Сейчас наша крюинговая компания подыскала мне место у другого судовладельца. Помимо грузинских моряков, места россиян занимают ещё и поляки», — рассказал Орешкин.

Проблемы стали возникать у моряков и с визами. Так, Шенгенская закончилась у Александра в мае. Кроме того, если раньше российским морякам продлевали американскую визу по умолчанию, не уточняя, планируют они посещать США или нет, то сейчас такой практики всё меньше.

Инспектор Международной федерации транспортников ITF в Грузии Мераб Чиджавадзе подтвердил, что в сложившихся условиях грузинские моряки становятся более востребованными.

Но не все российские мореходы настроены пессимистически. Старший механик компании Maersk Tankers Валерий Печко считает, что репутация отечественных специалистов остаётся на высоком, конкурентоспособном уровне.

Инспектор профсоюза моряков Ольга Ананьина подтвердила журналистке Юга.ру, что указанная проблема существует. Однако, по её информации, она не носит массового характера.

Как писали Юга.ру, в октябре моряка из Новороссийска Юрия Моторина освободили из плена, в котором он находился восемь месяцев.