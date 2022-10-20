Моряка из Новороссийска освободили из плена, в котором он находился восемь месяцев

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Elena G, unsplash.com
    © Фото Elena G, unsplash.com

Моряка из Новороссийска Юрия Моторина освободили из плена, в котором он находился восемь месяцев

С началом спецоперации в украинском Измаиле застряли девять российских судов, из-за чего в плену оказались 110 россиян. Их удалось вернуть, об этом сообщает «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на Минобороны РФ. Среди них 72 гражданских моряка. Одним из пленных оказался моряк из Новороссийска Юрий Моторин.

Моторин работает вторым механиком на корабле «Волго-Балт 193». Судно зашло в украинский порт в феврале 2022 года для ремонта. Через несколько дней началась спецоперация, Украина запретила российским кораблям покидать пристань. Вместе с новороссийцем на судне было шесть человек. Повару удалось смениться и улететь в РФ. Вернуться на родину получилось не у всего экипажа — капитан полтора месяца назад скончался.

Как писали Юга.ру, моряк из Новороссийска погасил долг по алиментам в 1,5 млн рублей, чтобы уйти в заграничное плавание.

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