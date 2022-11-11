Краснодарский край накрыл густой туман. Собрали фото и видео

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Утром 11 ноября Краснодарский край проснулся в тумане. В ГИБДД просят водителей быть внимательнее

В Краснодаре с вечера 10 ноября держится сильный туман. В пресс-службе Минприроды края объявили первую степень опасности из-за загрязнения воздуха.

«До 10:00 11 ноября на территории Краснодарского края ожидаются метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха», — добавили в ведомстве.

Синоптики краевого гидрометцентра сообщили, что плотные очаги тумана могут сохраняться в некоторых местах края и в течение дня.

В краевом ГИБДД предупредили, что из-за тумана возможно осложнение дорожной обстановки. Водителей просят быть внимательными за рулем, использовать противотуманные фары и увеличить дистанцию. Пешеходам по возможности нужно использовать светоотражающие элементы.

Юга.ру писали, что краснодарцы заметили смог несколько дней назад. Он появляется над городом из-за сжигания рисовой соломы. Но экологи не поддерживают такой метод утилизации и говорят, что при сжигании в воздух попадают соединения серы, азота, бензапирен и оксид углерода, известный как угарный газ.

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