Набережную реки Сочи реконструируют в 2023 году. Историческую часть курорта свяжут в единый пешеходный маршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Сочи создадут единый пешеходный маршрут протяженностью 15 км в рамках проекта «Две реки — одно море»

В 2023 году в Сочи займутся реконструкцией набережной одноименной реки. Специалисты уже разработали несколько проектов в едином архитектурном стиле. Их одобрили эксперты Градостроительного совета и члены общественных организаций города.

Набережную реки хотят дополнить смотровыми площадками, обустроить мини-скверы, реконструировать подземные переходы, уличную мебель и остановочные павильоны. Приморскую набережную дополнят зонами отдыха, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также в Сочи свяжут всю историческую часть курорта в единый пешеходный маршрут протяженностью 15 км. В будущем туристы смогут прогуляться по нему от Мацесты до центра Сочи, рассказал в своем телеграме мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Разбили путь на десять отрезков, каждый благоустраиваем отдельно, но в общей архитектурной стилистике. Наши жители и гости курорта уже оценили преобразования терренкура, набережных реки Мацесты, пляжей «Маяк»и «Ривьера» — здесь в 2023 году будет готова третья очередь — участок променада. В планах набережная реки Сочи на улице Конституции — обновим по программе формирования комфортной городской среды. Появится и новая достопримечательность — через реку Сочи уже строят пешеходный мост в форме ажурного листа», — добавил Копайгородский.

Как писали Юга.ру, власти планируют построить дорогу, которая соединит курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну. После строительства дороги в России появится одна из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах.

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Набережную реки Сочи реконструируют в 2023 году. Историческую часть курорта свяжут в единый пешеходный маршрут
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