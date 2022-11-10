В Краснодаре прошёл обыск у активиста Андрея Россиева. Его задержали

В Краснодаре прошёл обыск у активиста Андрея Россиева. Его подозревают в распространении фейков про российскую армию

Об этом он рассказал ОВД-Инфо*. В результате обыска полицейские ничего не изъяли, однако самого Россиева задержали и планируют отправить на допрос в город Кстово, поскольку оба дела возбудило Следственное управление по Нижегородскому региону.

На помощь к задержанному едет известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян. По его словам, он пока не знает, что именно стало поводом для обыска. По предварительной информации, речь идет об одном из постов Россиева в интернете.

Активиста неоднократно задерживали. Так, в апреле его отправили в СИЗО по статье о возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов России и Беларуси. Суд назначил ему 300 тыс. рублей штрафа. В тот же период Россиева штрафовали по административной статье о дискредитации российских войск. В сентябре — на 300 тыс. руб. за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и возбуждение ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) в соцсетях.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край на третьем месте в стране по количеству дел о дискредитации армии. За восемь месяцев в суды поступило 164 дела.

* — ОВД-Инфо признано иноагентом.