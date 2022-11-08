В Крыму обнаружили 7 новых пещер. Названий у них ещё нет, зато есть кадастровый номер

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2022 году на территории Крымского полуострова в районах Ай-Петри, Чатыр-Дага и Долгоруковской яйлы учёные открыли семь новых пещер

Об этом порталу сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин. По его словам, он лично нашёл в районе Чатыр-Дага вертикальную пещеру, представляющую собой колодец глубиной 145 метров.

На Долгоруковской яйле зафиксировали пока единственную в этом году пещеру-источник протяженностью около 300 метров. Внутри неё находятся сифоны, полностью затопленные водой. Самохин считает, что дальнейшее освоение этой пещеры спелеологами возможно только с использованием водолазного снаряжения.

Названия найденным пещерам ещё не дали, зато уже присвоили кадастровые номера.

Ранее Юга.ру узнали у спелеолога Олега Колокола, который исследует пещеры Сочи, как удаётся сочетать изучение подземного мира с экоактивизмом, дорогое ли это увлечение и почему для него важны худые напарники.

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