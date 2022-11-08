Мобилизованный читатель Юга.ру рассказал, что ему обещали начать платить 10 ноября. Он добавил, что после мобилизации в Краснодаре его отправили в Славянск-на-Кубани, через день перевели в Ростовскую область на 10 дней и только потом отвезли в Донецк. При этом ему не говорят, за какой срок он получит деньги. В указе о частичной мобилизации нет уточнения, оплачивается ли вся служба включая время подготовки или только служба в зоне СВО.