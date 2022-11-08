Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным. Юга.ру составили карточки и посчитали налоговые вычеты
Финансист Минобороны РФ пообещал платить мобилизованным за октябрь с 8 ноября. Минимальная зарплата после налога составит 190 тыс. рублей
Утром 8 ноября сайт Министерства обороны РФ опубликовал семь ответов представителя финансового блока Минобороны РФ Сергея Микищенко на частые вопросы о выплатах мобилизованным.
- 1. Какой минимальный доход мобилизованного военнослужащего в месяц?
Из чего складывается эта сумма? Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, составит 195 тыс. рублей. Это ежемесячная выплата рядовому на должности мотострелка.
Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое прежде всего зависит от окладов по воинской должности, званию и выслуги лет.
- 2. То есть офицеры получат больше?
Да. Сержант, прапорщик или офицер, будь он командиром отделения, взвода или роты, безусловно, получит больше.
К примеру, командир взвода будет получать около 225 тыс. рублей, командир батальона — около 243 тыс.
- 3. Когда и за какой период мобилизованные начинают получать деньги?
Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, получают деньги на банковскую карту за предыдущий месяц службы с 10-е по 20-е число следующего месяца. То есть мобилизованный, служивший с 1 по 31 октября, получит выплату с 10 по 20 ноября.
Но, например, если военнослужащий прослужил в октябре не 31, а 20 дней, то начисленная сумма будет меньше — пропорционально прослуженному сроку за месяц.
Микищенко заверил, что выплаты военнослужащим сформированы, а все документы для них уже готовы. Еще он пообещал, что за октябрь деньги начнут выплачивать досрочно — с 8 ноября.
Мобилизованный читатель Юга.ру рассказал, что ему обещали начать платить 10 ноября. Он добавил, что после мобилизации в Краснодаре его отправили в Славянск-на-Кубани, через день перевели в Ростовскую область на 10 дней и только потом отвезли в Донецк. При этом ему не говорят, за какой срок он получит деньги. В указе о частичной мобилизации нет уточнения, оплачивается ли вся служба включая время подготовки или только служба в зоне СВО.
- 4. Военнослужащий может попросить переводить зарплату его семье? Что для этого нужно?
Может. Деньги зачисляют на расчетный счет, который представил военнослужащий. Если он хочет перечислять свое довольствие близким, он должен оформить доверенность. Еще можно оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее дал военнослужащий. Это военнослужащий решает сам и сам оформляет дополнительную карту.
- 5. Облагается ли денежное довольствие мобилизованного подоходным налогом? Если да, то какая часть?
Зарплаты военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, облагаются подоходным налогом так же, как и у всех контрактников. Но им не облагается установленная президентом соцвыплата — 158 тыс. рублей.
Разберем пример мобилизованного рядового мотострелка. Из полагающихся ему 195 тыс. рублей 158 тыс. налогом не облагаются, а из оставшихся 37 тыс. вычитаются 13% подоходного налога. То есть минимальная зарплата мобилизованного составит 190 тыс. 190 рублей.
Командир взвода в звании лейтенанта получает 225 тыс. рублей, из них налогом облагается «около 68 тыс. рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет». То есть мобилизованный лейтенант, командующий взводом, получит 217 тыс. 160 рублей после налогового вычета.
13 октября Минтруд Краснодарского края пообещал единовременную выплату мобилизованным жителям региона. После налогов они получат по 100 тыс. рублей.
- 6. Какие еще выплаты предусмотрены для мобилизованных?
Они устанавливаются приказом Минобороны РФ № 727 от 6 декабря 2019 года. Это могут быть:
— ежемесячная надбавка за особые достижения,
— ежемесячная надбавка за особые условия службы.
Некоторые надбавки за условия составляют до 100% от оклада по воинской должности, например, часовое погружение более чем на 160 метров в открытых водоемах.
- 7. В президентском указе о мобилизации заявлено, что военнослужащие срочной службы, заключившие контракт, получат единовременную выплату — 195 тыс. рублей. Это так?
Да, с 21 сентября 2022 года все военнослужащие, проходящие срочную службу или призванные по мобилизации и заключившие контракт о военной службе на год и более, получают единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. Микищенко подчеркнул, что она производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее военнослужащие будут получать выплаты с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач.
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