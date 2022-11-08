В Ростов эвакуировали около 200 маломобильных жителей Херсона

В больницах Ростова-на-Дону разместили около 200 маломобильных беженцев из Херсонской области

В Ростове-на-Дону встретили поезд с маломобильными жителями Херсонской области. В город приехали около 200 человек. Более половины из них лежачие и на колясках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Для всех эвакуированных подготовили специальные места размещения в Ростовской области. С железнодорожного вокзала их доставили туда на автобусах и машинах скорой помощи. В дороге их сопровождали сотрудники МЧС, полицейские и медики.

Жители области отреагировали на такую новость неоднозначно. Как написали donnews.ru, в соцсетях некоторые ростовчане возмутились тем, что больницы переполнены и маломобильных граждан в городе и так хватает.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 19 октября Путин объявил в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР «военное положение». Оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений».

Всего на Кубань эвакуировали более 13 тыс. человек. Утром 7 ноября стало известно, что еще 2700 человек приехали в Туапсинский район.