В Сочи жильцам дома на улице Донской запретили выходить на балконы

Спецкомиссия проверит в Сочи все дома с балконами, аналогичными рухнувшему. Жильцам пострадавшего дома запретили выходить на балконы

В Сочи специальная комиссия проведет мониторинг многоэтажек с балконами, аналогичными рухнувшему, сообщил ТАСС. Отмечается, что ведомства разработали превентивные меры.

Также власти Сочи ищут родственников или знакомых погибших. По данным мэрии города, собственница квартиры живет за пределами Сочи, а умершие зарегистрированы в разных регионах страны.

Кроме того, управляющая компания «УК Макаренко» запретила жильцам дома выходить на балконы в квартирах и подъездах.