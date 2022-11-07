В Сочи жильцам дома на улице Донской запретили выходить на балконы
Спецкомиссия проверит в Сочи все дома с балконами, аналогичными рухнувшему. Жильцам пострадавшего дома запретили выходить на балконы
В Сочи специальная комиссия проведет мониторинг многоэтажек с балконами, аналогичными рухнувшему, сообщил ТАСС. Отмечается, что ведомства разработали превентивные меры.
Также власти Сочи ищут родственников или знакомых погибших. По данным мэрии города, собственница квартиры живет за пределами Сочи, а умершие зарегистрированы в разных регионах страны.
Кроме того, управляющая компания «УК Макаренко» запретила жильцам дома выходить на балконы в квартирах и подъездах.
Балкон дома на улице Донской, 13 в Сочи рухнул вечером 6 ноября. В момент трагедии на нем находились три человека. Двое скончались на месте. В краевом СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).