В Сочи жильцам дома на улице Донской запретили выходить на балконы

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01
    © Скриншот видео телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01

Спецкомиссия проверит в Сочи все дома с балконами, аналогичными рухнувшему. Жильцам пострадавшего дома запретили выходить на балконы

В Сочи специальная комиссия проведет мониторинг многоэтажек с балконами, аналогичными рухнувшему, сообщил ТАСС. Отмечается, что ведомства разработали превентивные меры.

Также власти Сочи ищут родственников или знакомых погибших. По данным мэрии города, собственница квартиры живет за пределами Сочи, а умершие зарегистрированы  в разных регионах страны.

Кроме того, управляющая компания «УК Макаренко» запретила жильцам дома выходить на балконы в квартирах и подъездах. 

Балкон дома на улице Донской, 13 в Сочи рухнул вечером 6 ноября. В момент трагедии на нем находились три человека. Двое скончались на месте. В краевом СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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В Сочи жильцам дома на улице Донской запретили выходить на балконы
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