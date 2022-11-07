Кинофестиваль «Артдокфест» состоится в Армении. Раньше его проводили в России

Крупнейший международный фестиваль документального кино «Артдокфест» в этом году состоится в Армении с 9 по 13 ноября

В местном Доме кино и в кинозале центра NPAK покажут десять картин. Откроет выездную сессию фестиваля лента Виталия Манского «Горбачёв. Рай» о первом и последнем президенте СССР. В сентябре стало известно, что Манского, с 2013 года живущего в Риге, объявили в розыск.

Также в программе наблюдение за жизнью московского метро «Куда мы едем?», трагикомедия о гендерных ролях и женственности «Школа соблазнения», работы о жизни цирка «Джой», буднях приморской деревни «Кунашир», провинциальной русской семье «Мальчик», подопечных колонии строгого режима «Начальник отряда». Подробная программа здесь.

«Артдокфест» — это крупнейший международный фестиваль документального кино в России. На нем представляют самые яркие неформатные картины. Например, ленту «Жёны» режиссёра Алёны Сурановой о крушении ТУ-154, упавшего в Сочи 25 декабря 2016 года.

Показы «Артдокфеста» несколько раз срывали. Так, в 2021 году после демонстрации первого фильма в киноцентр «Дом кино» пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора и опечатали залы. Организаторы предположили, что жалобу на фестиваль подал активист Тимур Булатов, борющийся с ЛГБТ. Будет ли впредь фестиваль проводится в России — не сообщается.

Как писали Юга.ру, в Сочи в сентябре не состоялся фестиваль «Кинотавр», который регулярно проводили с 1991 года. Об этом в марте сообщил кинопродюсер Александр Роднянский. Причиной стали «текущие политические события». В конце октября стало известно, что Минюст включил Роднянского в список иноагентов за нелестные отзывы о России и распространение информации о происходящем в Украине.