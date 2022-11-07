В Белореченске собрали 940 кг макулатуры в рамках акции #БумБатл

Компания «ЕвроХим-БМУ» совместно с Краснодарской краевой экологической общественной организацией «Экологическое содружество» провели всероссийскую акцию по сбору макулатуры #БумБатл в Белореченске

Акция по сбору макулатуры длилась неделю, все желающие могли сдать скопившееся сырье в установленные пункты приема. Инициатор проведения акции в Белореченском районе — «ЕвроХим-БМУ».

В период с 26 октября по 2 ноября молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» и волонтеры «Экосодружества» собрали 940 кг макулатуры, которую впоследствии направили на вторичную переработку. По оценке местных экологов, акция #БумБатл сохранила 10 деревьев, сэкономила 20 тыс. литров воды, 1000 кВт электроэнергии, а главное — позволила сократить на 1700 кг опасные выбросы СО2.

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Всероссийская акция #БумБатл проходит уже третий год подряд. Её организует АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства высшего образования и науки РФ в поддержку нацпроекта «Экология».