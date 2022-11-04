В Тбилисском районе прошел концерт-марафон с Z-символикой в поддержку армии РФ

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы администрации Тбилисского района
    © Изображение пресс-службы администрации Тбилисского района

3 ноября в Доме культуры Тбилисского района состоялся благотворительный концерт «Мы вместе»

Как сообщила пресс-служба администрации Тбилисского района, его жители «собрали 204 тыс. рублей на помощь российским военным, приносили вещи, продукты питания и средства первой необходимости».

Для зрителей выступали творческие коллективы районного ДК, детской школы искусств и Тбилисского культурно-досугового центра. Также перед аудиторией выступили депутат совета Тбилисского района Эдуард Глембовский, участник боевых действий в Чечне Николай Приходько, волонтер движения «#МыВместе» Алексей Дубинин, председатель ТОС Татьяна Рабочая.

Концерт организовала АНО консалтинга и правовой и социальной поддержки населения «Альянс».

«Символично, что концерт состоялся в преддверии Дня народного единства — праздника, олицетворяющего беззаветную любовь к Отечеству и сплочения вокруг общих целей», — отметили в пресс-службе Тбилисского района.

На одной из фотографий с концерта видна карта с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями в составе РФ.

Армия Благотворительность Концерты политика Тбилисский район

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