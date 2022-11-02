В Краснодарском крае построят новую автомобильную развязку для транспортного коридора в Крым

Автомобильная развязка на трассе А-290 под Новороссийском станет частью проекта по строительству скоростных подходов к Крымскому мосту

На 16 км трассы А-290 Новороссийск — Керчь до конца 2022 года начнут строить разноуровневую транспортную развязку. Она появится на выезде из поселка Верхнебаканского со стороны Новороссийска на пересечении трасс А-146 и А-290. Сейчас там Т-образный перекресток.

Развязка исключит пересечения с железной дорогой и запретит левые повороты. Это снизит аварийность на участке, стесненном ж/д-переездом, сложным рельефом и перекрестками дорог в одном уровне. Также она станет частью проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, рассказали в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

У транспортной развязки будет три основных направления и шесть съездов протяженностью 1705 метров. Они свяжут федеральные трассы с сетью местных дорог по более удобной схеме.