В Краснодарском крае построят новую автомобильную развязку для транспортного коридора в Крым
Автомобильная развязка на трассе А-290 под Новороссийском станет частью проекта по строительству скоростных подходов к Крымскому мосту
На 16 км трассы А-290 Новороссийск — Керчь до конца 2022 года начнут строить разноуровневую транспортную развязку. Она появится на выезде из поселка Верхнебаканского со стороны Новороссийска на пересечении трасс А-146 и А-290. Сейчас там Т-образный перекресток.
Развязка исключит пересечения с железной дорогой и запретит левые повороты. Это снизит аварийность на участке, стесненном ж/д-переездом, сложным рельефом и перекрестками дорог в одном уровне. Также она станет частью проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, рассказали в пресс-службе ФКУ «Черноморье».
У транспортной развязки будет три основных направления и шесть съездов протяженностью 1705 метров. Они свяжут федеральные трассы с сетью местных дорог по более удобной схеме.
«Частью проекта являются также реконструкция и строительство участков трассы А-290, включая обход Анапы. Все эти усилия направлены на создание единого скоростного коридора, связывающего главные транспортные артерии, ведущие через Кубань и Таманский полуостров в направлении Крымского моста и черноморских курортов», — добавили в пресс-службе.
Работы начнутся за границами существующих дорог. Затем во время устройства примыканий проезжую часть сузят с четырех до двух полос со стороны Новороссийска. Отмечается, что в будущем развязка значительно увеличит пропускную способность трассы А-290 с южной стороны Верхнебаканского.
Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске построят скоростную автомагистраль за 90 млрд рублей. Это будет транзитная дорога «Цемдолина — улица Портовая» с примыканием к трассе М-4 Дон.