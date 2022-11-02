Госдума передумала сажать в тюрьму уклонистов от мобилизации, хотя ещё накануне инициативу активно обсуждали

«Единая Россия» считает, что введение ответственности за уклонение от мобилизации теперь не актуально

В пресс-службе партии власти подтвердили, что инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации раньше действительно рассматривалась. Однако, в связи с тем, что частичная мобилизация завершена этот вопрос утратил актуальность. Государственной Думой он не рассматривается.

«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью её было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами», — цитирует пресс-служба «Единой России» председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

С аналогичным заявлением выступил и другой парламентарий. Сенатор Андрей Клишас согласился с тем, что введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не актуально. Однако политик отметил очевидный пробел в законодательстве в этой части.

Напомним, накануне газета «Известия» со ссылкой на свои источники в нижней палате парламента сообщила о том, что в Госдуме разработали законопроект о введении ответственности за уклонение от мобилизации.

Юристы считают, что без указа о завершении мобилизации она может возобновиться в любой момент. Накануне президент Владимир Путин заявил, что не задумывался о необходимости такого нормативного акта и пообещал обсудить вопрос с юристами. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отдельного указа о завершении мобилизации не будет.