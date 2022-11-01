В Краснодаре до конца года благоустроят 18 территорий. Инициативу проявили горожане

В этом году мэрия Краснодара выделила более 23-х миллионов рублей на реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования. Это когда горожане предлагают благоустроить определенную территорию, администрация анализирует проект и в случае одобрения выделяет деньги на реализацию.

Шесть из 18 запланированных на этот год проектов уже реализованы:

на ул. Алма-Атинской привели в порядок участок после сноса аварийного дома. Уложили резиновое покрытие, установили спортивные тренажеры, детское игровое оборудование и лавочки;

в парке им. 30-летия Победы отремонтировали плитку вдоль набережной реки Кубань;

в парке «Городской Сад» установили новые лавочки и урны;

в парке «Солнечный Остров» уложили новое асфальтовое покрытие и плитку для центральной клумбы;

в парке «Старая Кубань» освежили асфальтовое покрытие тротуара;

в сквере «Старокорсунский» уложили тротуарную плитку, установили новые лавочки и обустроили парковку для велосипедов.

Городские власти считают, что инструмент инициативного бюджетирования зарекомендовал себя положительно. В связи с этим администрация рассмотрит возможность расширения этой работы.

«Жители у нас активные, поэтому в перспективе необходимо наращивать объемы финансирования для возможности реализации ещё большего числа подобных проектов», — отметил и. о. главы города Максим Слюсарев.

Сейчас в Краснодаре в рамках инициативного бюджетирования реализуют 12 проектов. Их планируют закончить в этом году.

Активно идут работы:

по строительству тротуара в районе Западного Обхода по ул. Придорожной от ул. Поливная до ЖК «Казанский»;

по ремонту фонтана на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;

по благоустройству сквера «Антракт» возле Музыкального театра ТО «Премьера»;

по строительству сети наружного освещения по ул. Поливной от ул. Березовой до ул. Колосистой и по ул. Колосистой от ул. Поливной до ул. Рябиновой.

Также в планах:

ремонт тротуара по ул. им. Дежнёва от пр. 1-го Заречного до ул. Сормовской;

устройство тротуара по ул. Лучезарной от ул. Мариупольской до ул. Яснополянской;

строительство тротуара на участке от ул. им. Комарова до ул. Ратной Славы в створе с ул. Баррикадной;

грейдирование и подсыпка дороги по ул. Ильской в посёлке Пригородном;

установка звукового оборудования для оповещения населения вблизи памятника «13-ти тысячам краснодарцев — жертв фашистского террора»;

ремонт фотозоны «Свадебный мост» в Чистяковской Роще;

обустройство площадки для занятий воркаутом в парке «Городской Сад»;

ремонт асфальтового покрытия тротуара и замена лавочек с урнами в парке «Солнечный Остров».

Также в настоящий момент проходит согласование проекта по благоустройству территории парка им. 30-летия Победы. В случае одобрения до конца года могут реализовать не 18 проектов как планировалось ранее, а на один больше — 19.

Летом Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре в 2023 году начнут строительство парка, да не простого, а самого большого во всем регионе. Мы полетали над просторами, где хотят разбить «Парк достижений», чтобы оценить масштаб и реалистичность выполнения амбициозного ландшафтного проекта.