В Краснодарском крае уже сегодня может выпасть снег

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что уже в понедельник 31 октября в Краснодарском крае и предгорье республик Северного Кавказа может выпасть мокрый снег

«На юге европейской части России хоть и не так холодно, как в центре, но там ожидается непогода с сильными осадками, на севере и в горных районах Краснодарского края — даже в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 м/с. Сильный ветер будет и на Ставрополье, в предгорьях всех северо-кавказских республик — Северная Осетия, Ингушетия, Чечня — [ожидаются] дождь и мокрый снег», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Это не первые зимние осадки на юге России, ранее снег уже покрывал одну из горных вершин Краснодарского края. Кроме того, снежный покров до 40 сантиметров был на Чегете. 

Как писали Юга.ру, по краю 31 октября погодные условия будут находиться под влиянием фронтальных разделов, связанных с циклоном. Это значит, что местами пройдут дожди. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, в Краснодаре до 12-14 м/с. Экстренные службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за сильных ливней.

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В Краснодарском крае уже сегодня может выпасть снег
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