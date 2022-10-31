В Краснодарском крае уже сегодня может выпасть снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что уже в понедельник 31 октября в Краснодарском крае и предгорье республик Северного Кавказа может выпасть мокрый снег

«На юге европейской части России хоть и не так холодно, как в центре, но там ожидается непогода с сильными осадками, на севере и в горных районах Краснодарского края — даже в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 м/с. Сильный ветер будет и на Ставрополье, в предгорьях всех северо-кавказских республик — Северная Осетия, Ингушетия, Чечня — [ожидаются] дождь и мокрый снег», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Это не первые зимние осадки на юге России, ранее снег уже покрывал одну из горных вершин Краснодарского края. Кроме того, снежный покров до 40 сантиметров был на Чегете.