Экстренные службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за сильных ливней

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи 31 октября синоптики обещают сильные дожди

В Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение. В городе пройдут сильные ливни. В МЧС просят не отдыхать у воды и не ставить машины около деревьев или рекламных щитов.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что перевели экстренные службы в режим повышенной готовности. При необходимости просят звонить по тел. 112.

По краю 31 октября погодные условия будут находиться под влиянием фронтальных разделов, связанных с циклоном. Это значит, что облаков на небе станет больше, а местами пройдут дожди. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, в Краснодаре до 12-14 м/с.

Ранее Юга.ру рассказывали о последствиях непогоды в Сочи. В июле после ливня затопило улицы в поселках Лоо и Дагомыс, ветер оборвал линии электропередач, а поселок Волковка остался без. воды.

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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