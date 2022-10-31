Экстренные службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за сильных ливней

В Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение. В городе пройдут сильные ливни. В МЧС просят не отдыхать у воды и не ставить машины около деревьев или рекламных щитов.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что перевели экстренные службы в режим повышенной готовности. При необходимости просят звонить по тел. 112.