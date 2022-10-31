Экстренные службы Сочи перевели в режим повышенной готовности из-за сильных ливней
В Сочи 31 октября синоптики обещают сильные дожди
В Сочи 31 октября объявили штормовое предупреждение. В городе пройдут сильные ливни. В МЧС просят не отдыхать у воды и не ставить машины около деревьев или рекламных щитов.
В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что перевели экстренные службы в режим повышенной готовности. При необходимости просят звонить по тел. 112.
По краю 31 октября погодные условия будут находиться под влиянием фронтальных разделов, связанных с циклоном. Это значит, что облаков на небе станет больше, а местами пройдут дожди. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, в Краснодаре до 12-14 м/с.
Ранее Юга.ру рассказывали о последствиях непогоды в Сочи. В июле после ливня затопило улицы в поселках Лоо и Дагомыс, ветер оборвал линии электропередач, а поселок Волковка остался без. воды.