В Краснодарском крае «Ласточка» протаранила легковушку. Есть пострадавший
В Усть-Лабинске 31 октября «Ласточка» сбила легковой автомобиль на ж/д переезде
ДТП произошло около 11:30 на участке между станциями Двубратский и Усть-Лабинская. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся «Ласточкой» на запрещающий сигнал.
Машинист электрички экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. Водителя легковушки госпитализировали с травмами. Поезд задержали на 15 минут, никто из его пассажиров не пострадал, сообщили в пресс-службе СКЖД.
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