В Краснодарском крае «Ласточка» протаранила легковушку. Есть пострадавший

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Усть-Лабинске 31 октября «Ласточка» сбила легковой автомобиль на ж/д переезде

ДТП произошло около 11:30 на участке между станциями Двубратский и Усть-Лабинская. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся «Ласточкой» на запрещающий сигнал.

Машинист электрички экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. Водителя легковушки госпитализировали с травмами. Поезд задержали на 15 минут, никто из его пассажиров не пострадал, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в районе станицы Старокорсунской легковой автомобиль выехал на ж/д пути и его сбил поезд. Подобное ДТП произошло в январе на железнодорожном перегоне Орловка Кубанская — Староминская на платформе «Канеловский».

Автомобили ДТП Поезда Усть-Лабинский район

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