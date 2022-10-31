В Краснодарском крае «Ласточка» протаранила легковушку. Есть пострадавший

ДТП произошло около 11:30 на участке между станциями Двубратский и Усть-Лабинская. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся «Ласточкой» на запрещающий сигнал.

Машинист электрички экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. Водителя легковушки госпитализировали с травмами. Поезд задержали на 15 минут, никто из его пассажиров не пострадал, сообщили в пресс-службе СКЖД.