«Склонен ко лжи и обману». Волгоградский суд признал незаконной порочащую запись в военном билете

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  • Скриншот публикации телеграм-канала Павла Чикова © https://t.me/pchikov/5260
    Скриншот публикации телеграм-канала Павла Чикова © https://t.me/pchikov/5260

Военный суд Волгограда обязал командира части исправить запись в военном билете

Военный суд впервые признал незаконной порочащую запись в военном билете. Об этом в своем телеграм-канале сообщил правозащитник Павел Чиков. Он рассказал, что Волгоградский гарнизонный военный суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно. Во время увольнения из ВС в его военный билет была внесена запись «Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины».

Суд признал такую характеристику бывшего военнослужащего незаконной. Он обязал командира части привести записи в военном билете в соответствие с требованиями закона.

Как пояснил адвокат Павел Чиков, в феврале некоторые военнослужащие армии и Росгвардии отказывались от участия в СВО. Командиры увольняли их со службы и вносили оскорбительные записи в военных билетах. Правозащитники инициировали несколько судебных процессов.

Суд также обязал командира части привести в соответствие с нормативными актами записи в личном деле военнослужащего. Внести изменения он должен в течение месяца.

Также ранее правозащитник обратил внимание на то, что «пока нет указа президента о завершении частичной мобилизации, в любой момент Минобороны может спустить в регионы новые планы, и активные действия по призыву возобновятся».

Ранее Юга.ру писали о том, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Некоторые губернаторы отчитались об этом досрочно.

Армия Правосудие Частичная мобилизация для СВО

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