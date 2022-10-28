Шойгу: частичная мобилизация завершена. Некоторые губернаторы отчитались об этом досрочно
28 октября в России завершилась частичная мобилизация, заявили в Минобороны. Призвано 300 тыс. человек
27 октября завершение мобилизации в своем регионе анонсировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Завтра завершаем все мероприятия, связанные с мобилизацией. В субботу повестки уже раздаваться не будут. Если кто-то получит повестку в субботу — можете считать ее недействительной, и не приходить в военкомат» — написал Бусаргин в телеграм-канале областной администрации.
Утром 28 октября о выполнении поставленных задач по мобилизации заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Но объявлять о завершении призыва чиновник не стал, заявив, что «поскольку мобилизация объявлена именно президентом Российской Федерации, то именно президент принимает решение о ее окончании».
На другом конце страны, в Брянской области, местное руководство оказалось смелее. Губернатор Александр Богомаз прямо заявил о завершении частичной мобилизации в регионе. «Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока» — доложил Богомаз подписчикам своего канала в телеграме.
Новости мобилизации 28 октября приходили и из Санкт-Петербурга. Там глава местного Заксобрания Александр Бельский рассказал, что призыв в городе может завершится 30 октября.
В Краснодарском крае на неделе частичная мобилизация продолжалась штатно. В соцсетях публиковали видео с отправкой в учебные центры. На одном из таких в Усть-Лабинске призванных провожали «под аплодисменты и плач женщин». Кто-то из собравшихся даже окропил микроавтобус святой водой и перекрестил.
В станице Каневской мобилизованных помимо родственников и чиновников напутствовал местный чиновник. В Сочи очередная группа призванных из запаса отправлялась в войска с риторическим вопросом «кто, если не мы?».
Губернатор Вениамин Кондратьев и полпред Владимир Устинов оценили условия подготовки мобилизованных жителей региона в одной из воинских частей. О завершении призыва на встрече ничего сказано не было.
14 октября на пресс-конференции в Астане Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель. Этот срок вышел сегодня.
28 октября на встрече с президентом министр обороны доложил, что поставленная задача по призыву 300 тыс. человек выполнена. В район СВО направлены 82 тысячи мобилизованных, 218 тыс. проходят подготовку. Сергей Шойгу добавил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и контрактников. Владимир Путин, в свою очередь отметил, что опыт СВО показал необходимость реформ в Вооруженных силах.
Обновление: после окончания совещания президента и министра обороны о завершении призыва объявил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Все задачи, которые были поставлены перед Краснодарским краем по частичной мобилизации, выполнены в полном объёме. Жители Кубани в очередной раз доказали свою решительность и готовность защищать нашу страну. Около 3 тысяч человек сами пришли за повесткой в военкоматы», — написал глава Кубани в своем телеграм-канале. Он отметил, что сейчас регион занимается поддержкой семей мобилизованных, а также оформляет денежные выплаты для призванных в рамках мобилизации.
Ранее Юга.ру писали о том, что 1 ноября в России начнется осенний призыв. Из-за мобилизации его сдвинули на месяц. В войска планируют отправить 120 тыс. новобранцев.
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