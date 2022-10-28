Шойгу: частичная мобилизация завершена. Некоторые губернаторы отчитались об этом досрочно

27 октября завершение мобилизации в своем регионе анонсировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Завтра завершаем все мероприятия, связанные с мобилизацией. В субботу повестки уже раздаваться не будут. Если кто-то получит повестку в субботу — можете считать ее недействительной, и не приходить в военкомат» — написал Бусаргин в телеграм-канале областной администрации.

Утром 28 октября о выполнении поставленных задач по мобилизации заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Но объявлять о завершении призыва чиновник не стал, заявив, что «поскольку мобилизация объявлена именно президентом Российской Федерации, то именно президент принимает решение о ее окончании».

На другом конце страны, в Брянской области, местное руководство оказалось смелее. Губернатор Александр Богомаз прямо заявил о завершении частичной мобилизации в регионе. «Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока» — доложил Богомаз подписчикам своего канала в телеграме.

Новости мобилизации 28 октября приходили и из Санкт-Петербурга. Там глава местного Заксобрания Александр Бельский рассказал, что призыв в городе может завершится 30 октября.

В Краснодарском крае на неделе частичная мобилизация продолжалась штатно. В соцсетях публиковали видео с отправкой в учебные центры. На одном из таких в Усть-Лабинске призванных провожали «под аплодисменты и плач женщин». Кто-то из собравшихся даже окропил микроавтобус святой водой и перекрестил.

В станице Каневской мобилизованных помимо родственников и чиновников напутствовал местный чиновник. В Сочи очередная группа призванных из запаса отправлялась в войска с риторическим вопросом «кто, если не мы?».