Участника спецоперации из Новороссийска парализовало после ранения. Родственники открыли сбор средств на его реабилитацию

Историю Кирилла рассказала «Наша газета Новороссийск». Мужчина участвовал в специальной военной операции, служил в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в звании лейтенанта. 24 августа он попал под минометный обстрел. Один осколок попал в шейный отдел позвоночника. Кирилла парализовало. Он не чувствует своего тела ниже груди.

На следующий день после ранения Кирилла доставили в Севастопольский госпиталь, где провели операцию, удалив этот осколок. Ещё два фрагмента металла — в лёгком и в височной кости — врачи пока решили не трогать. Затем мужчину отправили в главный военный клинический госпиталь Бурденко, а потом перевели в филиал Бурденко №3 в Балашиху, в отделе реанимации которого он находится до сих пор.

По словам его матери Татьяны Токаревой, у её сына есть шанс встать на ноги, но для этого требуется длительная и дорогостоящая реабилитация. Ему предстоит учиться заново сидеть без потери давления, восстанавливать тазовые органы, двигать пальцами рук, после чего переходить к двигательной активности ног.

Высокотехнологичное оборудование есть в подмосковном центре «Три сестры», однако за год придётся заплатить более 10 млн рублей. У семьи таких денег нет, поэтому родные парня объявили сбор средств, необходимых на его реабилитацию.

Татьяна рассказала, что Кирилл получил компенсацию в размере 3 млн рублей, но воспользоваться этими средствами пока нет возможности из-за того, что парень в реанимации. Однако этих денег всё равно недостаточно — их хватит только на 3,5 месяца реабилитации. По её словам, Минобороны может предоставить бесплатное лечение в своих центрах, однако там нет оборудования, которое необходимо Кириллу.

Журналистка Юга.ру связалась с Татьяной Токаревой. Она сообщила, что на первое время удалось собрать деньги. После перевода Кирилла на реабилитацию она планирует обращаться в фонды.

«Я очень переживаю, что реабилитация длительная очень, года нам не хватит. Как мы дальше будем справляться — не представляю», — сказала Татьяна Токарева.

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