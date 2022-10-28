Мобилизованный с пулей в голове краснодарец погиб в зоне СВО. У него осталось трое детей

Краснодарский край

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  • Полина и Федор Ванюковы 2.09.2022 © Фото Полины Ванюковой
    Полина и Федор Ванюковы 2.09.2022 © Фото Полины Ванюковой

Жителя Краснодара вернули в зону СВО, несмотря на высокое давление и головные боли из-за металла в голове

25 октября Полина Ванюкова рассказала в Инстаграме* историю своего мужа — Федора Ванюкова 1987 года рождения. 4 апреля он подписал контракт, чтобы отправиться на СВО. «Почему мои дети спят в теплых кроватях, а там — под пулями», — объяснил он свое решение.

«Но ситуация взяла слишком большие обороты. Вернувшись в отпуск 1 сентября, Федя жаловался на сильные головные боли, записался в частную клинику на МРТ, но ее сделать не смогли, так как «у вас в голове металл», — рассказала Полина.

Ванюков обратился в районную поликлинику, где его госпитализировали в городскую больницу №2 с высоким давлением. В ходе лечения y него зафиксировали контузии и пулю в голове — по заключению компьютерной томографии от 13 сентября.

  • © Скриншот из инстаграма* Полины
    © Скриншот из инстаграма* Полины

«Все это время ему и мне звонил майор военной части Молькино и настойчиво, с угрозами («мне придется вызвать на тебя военную полицию») говорил выписываться из больницы и обратиться в военный госпиталь… Его не смутило, что мой муж под капельницами, а в больнице было два эпилептических приступа».

После лечения Ванюкова вызвали в Молькино для написания двух рапортов: о завершении контракта и о прохождении военно-врачебной комиссии по окончанию контракта. «Но ее должны были предложить по состоянию здоровья, так как вся часть знала об этой пуле!» — заявила Полина.

«И тут наступает частичная мобилизация, по всем параметрам мой Федя не должен был возвращаться обратно на СВО, но решили иначе. Еще никогда не забуду такие слова: «А ты попробуй теперь докажи, что эта пуля тебе прилетела там, на СВО!»

28 сентября он уехал обратно в плохом самочувствии. 7 октября я потеряла мужа, а трое детей — отца. Похоронили его со всеми почестями, как он хотел».

«Его подлечат, и вперёд в зону СВО»:

Далее Полина пожаловалась, что не получила «заслуженные награды, а именно медали» — от 18 и 27 августа за «успешно выполненные боевые задания» в селах Херсонской области Давыдов Брод и Белогорка.

Ванюкова заявила, что написала заявление в военную прокуратуру 24 октября: «Если командир части вовремя не представил к награде моего мужа — это его проблемы! Моя семья не должны из за этого страдать!» В посте она отметила аккаунты Путина, Шойгу, Симоньян и Кондратьева. Полина рассказала Юга.ру, что сайт президента подтвердил направление жалобы на рассмотрение в прокуратуру.  

Как сообщали Юга.ру, 20 октября в Краснодарский край эвакуировали 3200 жителей Херсонской области. 4 октября Минобороны РФ признало потерю большой части Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю. Судя по публикациям российских государственных СМИ 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступать по ряду направлений, в том числе — в указанных областях. Через 22 дня объявили мобилизацию, пока неясно, сколько еще она продлится в Краснодарском крае.

* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Армия Награды смерть Украина Херсонская область Частичная мобилизация для СВО

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