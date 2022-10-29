В Ростовской области студентов техникумов и вузов привлекают к патрулированию улиц. Они помогают казакам и полиции

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Ростовской области студенты патрулируют улицы вместе с полицией и казаками

В городе Новочеркасске Ростовской области студенты местных техникумов и вузов пополнили патрули на улицах города. По вечерам с 16:00 до 22:00 они помогают полицейским и казакам.

Инициатива исходит от администрации города. Она попросила учебные заведения помочь полиции обеспечить общественный порядок и выделить максимальное количество студентов, достигших 18 лет.

График патрулей составляет полиция. В их состав входят два полицейских и по два представителя казачества и студентов. Последние, как заверили в местной мэрии, в патрулировании участвуют исключительно на добровольной основе.

Нововведение администрация Новочеркасска объяснила указом президента о введении в области среднего уровня реагирования. А также необходимостью усилить охрану общественного порядка на территории региона.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. В Краснодарском крае действует особый режим. Однако необходимости введения каких-либо ограничений в регионе нет.

Казачество Полиция Ростов-на-Дону Студенты

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В Ростовской области студентов техникумов и вузов привлекают к патрулированию улиц. Они помогают казакам и полиции
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