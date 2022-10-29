«Лыжная стрела» из Ростова и дополнительные «Ласточки» из Краснодара. Зимой РЖД увеличит количество поездов на Красную поляну

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В декабре РЖД запустит новые поезда к горнолыжным курортам Краснодарского края

С наступлением зимы Российские железные дороги планируют запустить специальные поезда к популярным горнолыжным курортам. Составы будут иметь тематическое зимнее название «Лыжная стрела». Один из таких соединит Ростовскую область с горными курортами Краснодарского края. «Лыжная стрела» №018 пройдет по маршруту Ростов-на-Дону — Адлер — Роза Хутор. Воспользоваться поездом также смогут жители Краснодара и других городов Кубани.

Традиционно провоз сноубордов, лыж и палок к ним, а также хоккейных клюшек будет бесплатным, — отметили в РЖД.

Кроме того, с наступлением зимнего сезона мультимодальные маршруты к горнолыжным курортам откроют пригородные железнодорожные компании. В частности, в Краснодарском крае будет увеличено количество поездов «Ласточка» до курорта «Роза Хутор».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи на одну ночь запустят новогодний поезд. Он отвезет пассажиров из Сочи в «Розу Хутор» и обратно.

Горнолыжный спорт РЖД Роза Хутор Сочи

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«Лыжная стрела» из Ростова и дополнительные «Ласточки» из Краснодара. Зимой РЖД увеличит количество поездов на Красную поляну
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