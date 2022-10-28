В своем Telegram-канале миллиардер написал, что «в сегодняшнем кризисе в российской экономике на фоне глобальной рецессии отсутствие важных своевременных решений приведет к серьезным проблемам с занятостью и доходами населения».

«Пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем количественное смягчение для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей, мы не сможем запустить экономический рост», — сказал Дерипаска.

По его мнению, предприниматели и население не будут брать «кабально дорогие кредиты ни на что». Также он добавил, что привлекать «иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран» помешает «запредельно высокий курс рубля, который делает неконкурентоспособным любое производство, включая сельхозпродукцию».