«Терять нам давно нечего». Дерипаска призвал снизить ключевую ставку до 5%, но ЦБ оставил 7,5%
28 октября бизнесмен Олег Дерипаска обратился к Центробанку перед заседанием по ключевой ставке
В своем Telegram-канале миллиардер написал, что «в сегодняшнем кризисе в российской экономике на фоне глобальной рецессии отсутствие важных своевременных решений приведет к серьезным проблемам с занятостью и доходами населения».
«Пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем количественное смягчение для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей, мы не сможем запустить экономический рост», — сказал Дерипаска.
По его мнению, предприниматели и население не будут брать «кабально дорогие кредиты ни на что». Также он добавил, что привлекать «иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран» помешает «запредельно высокий курс рубля, который делает неконкурентоспособным любое производство, включая сельхозпродукцию».
В мае в РФ разрешили ввозить иностранные товары без разрешения правообладателя:
«И все идеи с госинвестициями по импортозамещению, по созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитие логистики и переработки — всё пойдет прахом. Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом (не забываем ещё про серьезную обузу для бизнеса и экономики в виде изживших себя судебной и правоохранительной систем). Ведь налетим уже до конца следующего года по полной на новый, так сказать, букет экономических и социальных проблем», — заявил бизнесмен.
Сайт «Банки.ру» отметил, что большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на уровне 7,5%. Так и случилось: Центробанк провел заседание по ключевой ставке не позднее 13:30 28 октября и решил оставить ее прежней.