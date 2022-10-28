На развитие здравоохранения в Краснодарском крае направят ещё 2,3 млрд рублей. На что их потратят?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутаты Заксобрания Краснодарского края согласовали изменения в госпрограмму Краснодарского края «Развитие здравоохранения»

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, общий объём финансирования программы «Развитие здравоохранения» на 2016 — 2026 годы — 672,9 млрд рублей. Теперь за счёт средств федерального и краевого бюджетов он увеличился на 2,3 млрд рублей.

В 2022 году на развитие здравоохранения в крае направят 75,3 млрд рублей, включая дополнительные 1,9 млрд рублей. Их потратят на:

  • лекарственное обеспечение;
  • увеличение зарплаты работников отрасли;
  • приобретение оборудования;
  • строительство и проектирование офисов врачей общей практики;
  • проведение капремонта медучреждений первичного звена здравоохранения.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в первой части сессии приняли изменения в краевой бюджет, в том числе касающиеся увеличения финансирования здравоохранения, а во второй — внесли соответствующие изменения в профильную госпрограмму. По его словам, это необходимо для оперативного решения задач отрасли, от которой зависят жизнь и здоровье людей.

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«Здоровье жителей Кубани — один из важнейших социальных приоритетов, и органы государственной власти края постоянно работают над вопросами совершенствования деятельности отрасли. Мы ценим труд людей в белых халатах, каждый из нас признателен им за ту помощь, которую они всегда готовы оказать каждому из нас. Дополнительное финансирование отрасли здравоохранения выделяется при каждом увеличении расходной части бюджета. Вот и сегодняшнее решение позволит направить средства на повышение зарплат, обновление материальной базы, льготное лекарственное обеспечение. В таком обновлении системы здравоохранения заинтересованы все жители края, оно проводится в интересах каждого из нас», — прокомментировал принятое постановление Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, на бесплатную медицину в Краснодарском крае выделили еще 2 млрд рублей. Дополнительные средства краевого бюджета направят на льготное обеспечение граждан лекарствами и на финансирование высокотехнологичной медпомощи.

Бюджет Деньги Здоровье Здравоохранение ЗСК Медицина Юрий Бурлачко

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