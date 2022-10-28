На развитие здравоохранения в Краснодарском крае направят ещё 2,3 млрд рублей. На что их потратят?

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, общий объём финансирования программы «Развитие здравоохранения» на 2016 — 2026 годы — 672,9 млрд рублей. Теперь за счёт средств федерального и краевого бюджетов он увеличился на 2,3 млрд рублей.

В 2022 году на развитие здравоохранения в крае направят 75,3 млрд рублей, включая дополнительные 1,9 млрд рублей. Их потратят на: