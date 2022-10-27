В России теперь могут мобилизовать осужденных за тяжкие преступления

Парламент принял в третьем чтении поправки, разрешающие мобилизацию граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Депутаты комитета по обороне Андрей Картаполов и Андрей Красов предложили изменить пункт закона, запрещающий призывать граждан с судимостью. Ограничения теперь сохраняются только для педофилов, террористов, тех кто осужден за захват заложников, организацию банды, угон самолета, госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.

Также в третьем чтении приняты поправки о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Авторы инициативы те же. Согласно новой статье, граждане, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, воинских формирований в качестве гражданского персонала, «при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях».

Тех, кто раньше проходил альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, в период мобилизации могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы в Вооруженные силы и формирования на должности гражданского персонала.

Ранее портал «Объясняем.рф» указывал, что альтернативная служба при частичной мобилизации не предусмотрена. Правозащитник Павел Чиков отмечал, что по существующему законодательству альтернативная гражданская служба предусмотрена только в случае призыва на срочную службу. Правовых актов об альтернативной службе в период мобилизации до сегодняшнего дня не было.

Накануне Юга.ру писали о том, что отсрочку от мобилизации будут давать отцам двоих детей при беременной жене на 22-й неделе. Об этом сообщила депутат ГД РФ Нина Останина со ссылкой на телефонный разговора с замминистром обороны РФ Николаем Панковым. Последний позже сообщи СМИ, что с депутатом Останиной по телефону не разговаривал.