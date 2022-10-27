В высокогорных районах Дагестана появятся мобильная связь и 4G-интернет от «Ростелекома»

«Ростелеком» построит и запустит 34 базовых станций мобильной связи в горных районах Дагестана до конца марта 2023 года

Станции построят в ходе второго этапа реализуемого Министерством цифрового развития РФ проекта по устранению цифрового неравенства в малых и удаленных населенных пунктах. В рамках так называемого «УЦН 2.0» высокогорные территории республики получат современную мобильную связь, включая доступ в интернет по технологии LTE (4G).

«У нас много отдаленных, труднодоступных горных сел, куда коммерческие провайдеры не спешат приходить: потребителей мало и инвестиции, вложенные в связь, не окупятся. С другой стороны, дистанционные форматы работы, учёбы, телемедицины, банкинга, да и просто онлайн-общения с родными и близкими в этих селах востребованы даже больше, чем в городах. Необходимо, чтобы в любом населенном пункте Дагестана были равные возможности доступа к информационным ресурсам. И эту возможность и жителям, и власти, и бизнесу дает государство. Реализация федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» создает условия для экономического развития как отдельных районов, так и всей республики в целом. Цифровой формат строительства, учёта земель, облачные транспортные системы, «Умные, безопасные города» — всё это можно развивать на базе готовой оптоволоконной транспортной инфраструктуры», — отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Объекты телекоммуникационной инфраструктуры «Ростелеком» построит в 17 районах Дагестана. Вместе с высокогорными сёлами в список проекта вошёл и населенный пункт в равнинном Тарумовском районе. Базовые станции обеспечат мобильную связь жителям поселений с численностью 100 — 500 человек. Оборудование по проекту «УЦН 2.0» установят на тех территориях, где ранее вообще не было сотовой связи и где коммерческим операторам развивать её было не рентабельно.

«Проект «УЦН 2.0» стартовал в Дагестане недавно. Уже определён список населенных пунктов региона. Сейчас идёт строительство оптической инфраструктуры для будущих станций связи, уже охвачено четыре высокогорных села: Унчукатль и Хуна Лакского, Бахмахи Сергокалинского и Аялакаб Левашинского районов. Мы прокладываем кабели на расстояния разной удаленности мест их установки от существующей сети, построенной в рамках первого этапа проекта «УЦН». Есть даже участки протяженностью от 10 до 41 км, например, до села Машатды Кайтагского района. До конца ноября этого года будет построена оптоволоконная инфраструктура ко всем 34 населенным пунктам и начнется установка базовых станций», — рассказал директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта «УЦН 2.0». До 2030 года мобильная связь будет доступна в 24 тыс. населённых пунктах страны.