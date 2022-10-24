Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае дожди, а на Красной Поляне уже выпал снег

25 октября в Краснодарском крае будет без осадков, но затем снова пойдут дожди

В Краснодаре 25 октября ночью и утром будет туман. Днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 16-18 °С, ветер 4-9 м/с.

По краю синоптики обещают переменную облачность, ночью без существенных осадков. Днем дождей не будет, в юго-восточных предгорных районах температура поднимется до 13-18 °С, в горах до 7-12 °С.

На Черноморском побережье осадков не ожидают. Столбик термометра днем покажет 16-21 °С, ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 12-14 м/с. На Азовском побережье 7-12 °С.

В горах Сочи уже выпал снег. Он лежит начиная с высоты 2200 метров.