Закат мобилизации. В Госдуме рассказали о 260 тыс. мобилизованных и попросили отсрочку для отцов двоих детей

Отцы двоих детей при беременной жене на 22-й неделе могут получить отсрочку от мобилизации

В Госдуме провели совещание с участием представителей Минобороны. По его итогам депутат Нина Останина заявила, что сейчас по частичной мобилизации в РФ призвано 260 тыс. человек. Она уточнила, что военкоматам осталось добрать 14% от заявленных 300 тыс. человек. Ранее президент Путин заявлял, что мобилизация завершится в течение двух недель.

Кроме того, глава комитета по делам семьи, женщин и детей анонсировала ряд новых категорий граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В директиву Генштаба, которая определяет порядок призыва, могут внести следующие изменения:

отцы 2-х детей при беременной жене на 22-й неделе должны иметь отсрочку от мобилизации;

ребёнок-инвалид, независимо от возраста и числа детей в семье, нуждается в отце рядом;

единственный сын одинокого родителя также не должен быть мобилизован.

Об инициативах Госдумы доложат министру обороны. Если их одобрят, в указания Генштаба о мобилизации внесут изменения. На совещании отметили, что хотя у документа гриф «для служебного пользования», он доступен администрациям всех субъектов страны, военкоматам и обязателен к исполнению.

Однако на местах всё не так гладко. В редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодарского края. Она рассказала, что её мужа, отца троих несовершеннолетних детей, мобилизовали 25 сентября и до сих пор не отпускают домой.