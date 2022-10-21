Полиция Краснодара провела проверку по делу о пытках автомеханика

Автомеханик из Краснодара пожаловался на пытки в отделе полиции. В МВД сообщили, что провели проверку по этому делу

Летом 2022 года автомеханик Дмитрий Хмель обратился к правозащитникам «Команды против пыток»* с информацией, что в отделе полиции Карасунского округа к мужчине применили насилие. По словам Дмитрия, в отделе полиции его хотели выставить виновным в краже. Угрожали подкинуть наркотики и патроны, а также действиями сексуального характера.

Мужчина посчитал угрозы реальными и написал явку с повинной. Затем его отпустили под подписку о невыезде. В больнице у мужчины диагностировали ушиб грудной клетки, множественные ушибы конечностей и гематому на лице. Делом занялись юристы «Команды против пыток»*.

Проверку по этому поводу провели в Управлении МВД России по городу Краснодару. Там сообщили, что информация о неправомерных действиях сотрудников полиции не подтвердилась.

«По результатам проведенной в Управлении МВД России по городу Краснодару проверки сведения негативного характера в отношении деятельности сотрудников полиции, размещенные 13 сентября 2022 года в публикации портала «Юга.ру» под названием «Житель Краснодара рассказал о пытках в отделе полиции. Его заставили сознаться в краже», объективного и документального подтверждения не нашли. Размещенные в указанной публикации сведения не соответствуют действительности. Не подтвердилась информация о неправомерных действиях сотрудников полиции, выраженных в применении физической силы к гражданину, подозреваемому в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 158 УК РФ (кража)».

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* — 10 июня 2022 года Минюст РФ включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Позже организация сменила название на «Команда против пыток».