Житель Краснодара рассказал о пытках в отделе полиции. Его заставили сознаться в краже

Автомеханик из Краснодара пожаловался на пытки в отделе полиции. Он написал заявление в прокуратуру

О случившемся Юга.ру рассказала «Команда против пыток»*. Все началось в мае 2022 года, когда у автомеханика Дмитрия Хмель произошел конфликт с работодателем. Мужчина решил забрать с работы оставшиеся инструменты, не нашел и забрал такой же набор. После этого бывший начальник обвинил мужчину в краже, а на следующий день оперуполномоченный позвонил Дмитрию и попросил его подъехать к гаражам. Мужчина отказался и попросил вызвать его повесткой.

Примерно через месяц около магазина Дмитрия встретили двое оперуполномоченных и доставили в отдел полиции Карасунского округа. Там ему рассказали, что бывший работодатель подал заявление о краже магнитол, автомобильных фар и других вещей. Дмитрий не стал признаваться в краже и отказался разблокировать телефон. После этого мужчину ударили несколько раз.

По словам Дмитрия, двое сотрудников попытались взять его за ноги и положить на пол, но мужчина понял, что сопротивляться бесполезно и лег сам. После этого его ноги растянули в разные стороны, наступали на спину и стопы. Также мужчине угрожали подкинуть наркотики и патроны, а также действиями сексуального характера.

Мужчина посчитал угрозы реальными и написал явку с повинной. Затем его отпустили под подписку о невыезде. В больнице у мужчины диагностировали ушиб грудной клетки, множественные ушибы конечностей и гематому на лице.

Теперь делом занимаются юристы «Команды»*. Также мужчина обратился с заявлением в прокуратуру.

Как рассказывали Юга.ру, кассационный суд отказался повторно возобновлять дело о пытках четырех жителей Анапы. Ранее дело возбудили с 12 раза, затем закрыли его, после чего признали такое решение незаконным. Но через год дело снова прекратили.