В Сочи проверят стратегический запас курорта и проведут локальные учения

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Власти Сочи готовы усилить в городе меры безопасности

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что провел заседание с руководителями силового блока и отраслевыми заместителями. При необходимости в городе готовятся усилить меры безопасности в рамках среднего уровня реагирования.

Также Копайгородский добавил, что в Сочи проверят весь резерв стратегических запасов курорта, усилят охрану объектов жизнеобеспечения и проведут локальные учения на местах.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае ввели средний уровень реагирования и особое положение. Такое решение приняли из-за введения военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 

Теперь в крае должны усилить охрану общественного порядка и установить особый контроль за работой объектов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что обстановка в регионе полностью контролируемая и оснований для введения ограничений нет. 

Алексей Копайгородский Сочи

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