В Краснодарском крае пройдут дожди с мокрым снегом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Краснодарском крае

По данным Краснодарского гидрометцентра 20 октября в крае пройдет кратковременный дождь с грозой. Утром и днем в отдельных районах южной половины региона ожидают ливень.

Температура воздуха днем составит 13-18 °С. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. В горных и предгорных районах пройдут дожди с мокрым снегом. 

На Черноморском побережье температуда воздуха поднимется до 17-22 °С. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы 15-20 м/с. Пройдет дожди, местали ливень.

В Сочи 20 октября будет действовать штормовое предупреждение. Ветер усилится до 15-17 м/с.  На участке Магри — Веселое над морем могут формироваться смерчи. Экстренные службы города перевели в усиленный режим. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будет резкий перепад температур. С четверга в регионе начнется похолодание.

Погода Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае пройдут дожди с мокрым снегом
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