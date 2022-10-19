В Краснодарском крае пройдут дожди с мокрым снегом

Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Краснодарском крае

По данным Краснодарского гидрометцентра 20 октября в крае пройдет кратковременный дождь с грозой. Утром и днем в отдельных районах южной половины региона ожидают ливень.

Температура воздуха днем составит 13-18 °С. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. В горных и предгорных районах пройдут дожди с мокрым снегом.

На Черноморском побережье температуда воздуха поднимется до 17-22 °С. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы 15-20 м/с. Пройдет дожди, местали ливень.

В Сочи 20 октября будет действовать штормовое предупреждение. Ветер усилится до 15-17 м/с. На участке Магри — Веселое над морем могут формироваться смерчи. Экстренные службы города перевели в усиленный режим.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будет резкий перепад температур. С четверга в регионе начнется похолодание.