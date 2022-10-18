«Ростелеком» перевёл с меди на оптику 100 тыс. домохозяйств Ставрополья
С начала 2022 года «Ростелеком» перевел с медной технологии связи на оптическую 100 тыс. домохозяйств Ставропольского края
Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры коснулась 43 населенных пунктов, 80% из которых находятся в сельской местности. Для абонентов переключение с медных телефонных линий на современный интернет по технологии GPON было бесплатным, все расходы провайдер взял на себя. Теперь жители сёл наравне с горожанами смогут пользоваться не только быстрой связью, но и всеми современными сервисами, требовательными к скорости и качеству соединения.
В Ставрополе, Невинномысске, городах Кавказских Минеральных Вод более 80% абонентов компания уже подключила по оптике, в районных центрах этот показатель достигает 75%.
От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»:
«Оптические технологии дешевле в обслуживании и надежнее в эксплуатации, гарантируют высокую скорость доступа в интернет, дают возможность подключать любые цифровые сервисы и услуги. В свою очередь, цифровизация помогает нам предвосхищать потребности наших абонентов. Мы разрабатываем новые тарифы, расширяем опции развлекательного контента, развиваем экосистему умных сервисов», — отметила директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Полина Чумакова.
Модернизация сети, которую регулярно проводит «Ростелеком», позволяет повышать скорость и качество связи. Национальный цифровой провайдер первым в регионе увеличил скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с. Этими преимуществами уже пользуются жители Ставрополя и Пятигорска. Также значительно сократилось время подключения новых абонентов — при технической возможности подсоединение к сети его выполняют в течение 48 часов.
В интернет-магазине провайдера пользователь может выбрать и заказать необходимое сетевое оборудование и воспользоваться расширенной гарантией. При возникновении неисправностей абонентам «Ростелекома» могут за счет компании заменить любое устройство, которое находится в аренде. Причём гарантия распространяется не только на оборудование, но и на его комплектующие.
«Оформил подключение интернета и покупку роутерачерез сайт. Для проверки технической возможности в заявке указал город, улицу, номер дома и квартиры.На следующий день приехал инсталлятор и в течение часа выполнил все необходимые работы. Для оплаты услуг связи я скачал мобильное приложение «Мой Ростелеком», настроил автоплатеж. При возникновении вопросовв любое время могу пообщаться со специалистом в чате», — рассказал абонент «Ростелекома» в Ставрополе Василий Безруков.
Создание равных цифровых возможностей для всех жителей Ставропольского края — стратегическое направление работы «Ростелекома». Адресная программа строительства волоконно-оптических линий связи в регионе ежегодно расширяется. За прошлый год в крае провайдер проложил свыше 3 тыс. километров таких линий и обеспечил доступ к интернету ещё для 70 тыс. домохозяйств.
Как писали Юга.ру, в России появится Центр биометрических технологий. Учредителями станут «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций).