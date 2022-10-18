«Ростелеком» перевёл с меди на оптику 100 тыс. домохозяйств Ставрополья

С начала 2022 года «Ростелеком» перевел с медной технологии связи на оптическую 100 тыс. домохозяйств Ставропольского края

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры коснулась 43 населенных пунктов, 80% из которых находятся в сельской местности. Для абонентов переключение с медных телефонных линий на современный интернет по технологии GPON было бесплатным, все расходы провайдер взял на себя. Теперь жители сёл наравне с горожанами смогут пользоваться не только быстрой связью, но и всеми современными сервисами, требовательными к скорости и качеству соединения.

В Ставрополе, Невинномысске, городах Кавказских Минеральных Вод более 80% абонентов компания уже подключила по оптике, в районных центрах этот показатель достигает 75%.

«Оптические технологии дешевле в обслуживании и надежнее в эксплуатации, гарантируют высокую скорость доступа в интернет, дают возможность подключать любые цифровые сервисы и услуги. В свою очередь, цифровизация помогает нам предвосхищать потребности наших абонентов. Мы разрабатываем новые тарифы, расширяем опции развлекательного контента, развиваем экосистему умных сервисов», — отметила директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Полина Чумакова.

Модернизация сети, которую регулярно проводит «Ростелеком», позволяет повышать скорость и качество связи. Национальный цифровой провайдер первым в регионе увеличил скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с. Этими преимуществами уже пользуются жители Ставрополя и Пятигорска. Также значительно сократилось время подключения новых абонентов — при технической возможности подсоединение к сети его выполняют в течение 48 часов.