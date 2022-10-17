В Адыгее будут выплачивать по 100 тыс. рублей добровольцам СВО

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл заседание призывной комиссии по мобилизации граждан республики

Как писали Юга.ру, к 28 сентября Адыгея выполнила план по мобилизации. В республике сформировали три команды. Одна из них — бригада материального обеспечения — уже отправилась в зону СВО, остальные проходят подготовку на полигонах. На заседании призывной комиссии по мобилизации обсудили меры дополнительной поддержки мобилизованных граждан и добровольцев.

«Прошу самым серьёзным образом отнестись к выполнению поставленных главой государства задач по частичной мобилизации. В первую очередь призывайте граждан, окончивших военные учебные заведения и обученных воинскому делу — тех, кто выбрал службу в армии своей профессией. При этом под пристальным контролем должны находиться вопросы обеспечения бойцов необходимым снаряжением и оборудованием», — сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель администрации главы Кабмина Адыгеи Владимир Свеженец доложил, что в республике продолжают закупать комплекты снаряжения для мобилизованных при содействии АРО «Единая Россия» и предпринимательского сообщества. В дополнение к уже сформированных наборам приобретают зимнюю одежду.

«Будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами»: Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

И.о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев рассказал о помощи детям семей мобилизованных. В частности, школьников обеспечат бесплатным питанием и отменят родительскую плату за посещение детских садов. С учётом опыта других регионов в республике планируют расширить перечень оказываемой помощи. В числе предложений — бесплатное питание детей мобилизованных — студентов техникумов, приоритетное оказание социальных услуг членам семей из уязвимых категорий, содействие в поиске работы и ряд других инициатив.

На заседании также предложили распространить право на получение региональной выплаты в 100 тыс. рублей на добровольцев из Адыгеи. До этого её получали только мобилизованные и бойцы именного Майкопского артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, призванные на военную службу по контракту.

Глава региона поддержал указанные предложения и поручил главам муниципалитетов лично курировать вопросы оказания помощи.