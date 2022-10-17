В Краснодаре более 600 семей получили ключи от квартир в 10 литере ЖК «Достояние»

15 октября ГК «ЮгСтройИнвест» выдала ключи новосёлам 10 литера в семейном квартале «Достояние»

Застройщик организовал яркий праздник для новосёлов. Диджей, мастер-классы для детей и взрослых, стильная фотозона, аэрохоккей, мини-гольф и подарки и подарки — весело было и взрослым, и детям.

Жилой квартал «Достояние» отличает стильное благоустройство и продуманная инфраструктура. На территории уже построили детские и спортивные площадки, работает детский сад на 300 мест. Здесь также возводят большую современную школу на 1550 мест и два детсада на 300 мест каждый.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

В новом доме для комфорта жильцов продумали каждую деталь: дизайнерские холлы, зеркала в пол и бесшумные лифты. Все новые квартиры застройщик сдаёт с качественной предчистовой отделкой — жильцы смогут быстро сделать ремонт и отпраздновать новоселье.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИнвест»

Новый 10 литер сдали точно в срок вместе с благоустроенной территорией и детской площадкой. Её, как и другие детские зоны «Достояния», разработали совместно с психологами. Юные новосёлы уже протестировали пространство на празднике в честь выдачи ключей.