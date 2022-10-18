Салаты по-корейски с морковью, свёклой, грибами и другие соленья появились в магазинах «Агрокомплекса»

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс Выселковский» расширил ассортимент консервированных солений по-корейски

В новой линейке — салаты из моркови, свёклы, белокочанной и цветной капусты, грибов и морской капусты, а также их сочетаний. Все закуски изготовлены из кубанских продуктов с максимально натуральными консервирующими добавками, поэтому их срок годности не превышает двух месяцев.

«Производство новой линейки основано на предпочтениях покупателей юга страны. По нашим наблюдениям, их выбор не привязан к одному товару, таких салатов покупают сразу несколько, для тарелки ассорти. Рассчитываем, что новые пикантные и хрустящие соленья полюбятся нашим покупателям и будут постоянно присутствовать на их зимних застольях», — отметил бренд-менеджер дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Алексей Тоцкий.

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Новые виды солений по корейским рецептам уже представлены на полках магазинов. На первоначальном этапе компания планирует производить 11 тонн продукции в месяц. 

Наибольшие производственные объёмы солений приходятся на капусту-пилюску и морковь с грибами, остальные позиции будут выпускать в равных объёмах. Продукцию фасуют в удобную для покупателей пластиковую тару по 300 и 500 граммов. Компания прогнозирует повышенный спрос на эту категорию товаров в сезон с декабря по апрель, до перехода населения на преимущественное потребление свежих овощей.

Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс» дарит покупателям мясных или колбасных изделий призы с фирменной продукцией каждую неделю. А при покупке йогуртов «Агрокомплекс Выселковский» можно выиграть одну из подарочных карт и побороться за главный приз — сертификат на туристическую поездку на сумму 300 тыс. рублей.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Продукты питания Рецепты Торговля

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