В очереди на Керченскую переправу стояли более 900 грузовиков

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, вечером 11 октября в очереди на паром стояли 539 грузовиков на стоянках в Темрюкском районе и 394 — в Славянском.

Из-за большой загрузки переправы увеличили количество работающих паромов. Пассажиров перевозили два катера вместимостью 235 человек, а также четыре парома на 300 человек и 90 грузовиков.

В администрации добавили, что на пути к парому работают 10 временных стоянок. При необходимости могут развернуть еще 9.

Также утром 12 октября Минтранс Крыма ограничил перевоз некоторых грузов через Керченскую переправу. Под ограничения попали металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках. Груз будут перевозить по альтернативному сухопутному пути.

Ранее Юга.ру писали, что с 11 октября Керченская паромная переправа заработала на полную мощность. Напомним, по Крымскому мосту движение сейчас открыто только для легковых автомобилей. Автобусы и грузовики могут попасть на территорию полуострова только на пароме.