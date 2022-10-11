В Сочи депутата лишили полномочий. Он скрыл свой годовой доход и недвижимость жены

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутата городского собрания Сочи досрочно лишили полномочий

После проверки прокуратура Краснодарского края выявила несколько нарушений. Депутат за отчетный период 2020–2021 года скрыл 7 млн рублей доходов, нежилую недвижимость супруги в посёлке Красная Поляна, её участие в двух коммерческих организациях и три банковских счёта.

Кроме того, ведомство установило, что депутат заключил с коммерческой компанией инвестиционный договор стоимостью 50 млн рублей на строительство многоквартирного жилого дома в Сочи. После его завершения парламентарий планировал приобрести в доме помещения общей площадью 1 тыс. кв. метров.

«При этом реализация данного соглашения была возможна только после изменения вида разрешенного использования соответствующего земельного участка путем внесения корректировки в местные правила землепользования и застройки на основании поданного вышеупомянутой коммерческой организацией заявления. В последующем решении городского собрания Сочи при непосредственном участии депутата указанные изменения внесены», — сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Перечисленные нарушения стали основанием для прекращения депутатских полномочий.

Как писали Юга.ру, бывшему вице-мэру Сочи Анатолию Рыкову хотят дать максимальный срок по делу о коррупции — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Деньги Коррупция Недвижимость Прокуратура Сочи

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В Сочи депутата лишили полномочий. Он скрыл свой годовой доход и недвижимость жены
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