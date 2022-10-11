Из-за ремонта водопровода Новороссийск останется без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 октября в Новороссийске и пригородах отключат воду

В среду в 8 часов утра в Новороссийске прекратят подачу воды. Это связано с ремонтом на Троицком групповом водопроводе. Там запланировано проведение планово-предупредительных работ. Где и что конкретно будут делать не уточняется.

Вода будет отключена с 8:00 12 октября до 4:00 13 октября. Помимо самого Новороссийска подачу ограничат в поселках Гайдук и Верхнебаканском. Воду будут подавать по следующему графику:

11.10.2022 — с 18:00 до 20:00

12.10.2022 — с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00

13.10.2022 — с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00

Чтобы исключить чрезвычайную ситуацию местный водоканал обещает организовать подвоз воды населению автоцистернами. Возвращение к обычному режиму водоснабжения планируется в течение 6 часов после окончания ремонтных работ.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Новороссийске мэр города попросил горожан экономить воду. В прошлом году власти Кубани отчитались о завершении второго этапа ремонта Троицкого группового водовода. 

Водоснабжение Новороссийск

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Из-за ремонта водопровода Новороссийск останется без воды

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