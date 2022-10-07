Адыгея получила три золотые медали и другие награды на агропромышленной выставке «Золотая осень»

В Московской области прошла XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Как писали Юга.ру, республика традиционно представила на выставке лучшие товары местного производства, включая брендовые адыгейский сыр, адыгейский чай и адыгейскую соль, а также молочную и кондитерскую продукцию, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыбу и икру, фрукты и овощи — всего свыше 600 наименований.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, по итогам выставки Адыгея удостоилась нескольких наград: золотая медаль в номинации «Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории» за проект комплексного развития МО Красногвардейский район , реализованный в 2021 году;

, реализованный в 2021 году; золотая медаль в номинации «Лучший проект по созданию и обустройству детских площадок» за проект «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в ауле Шенджий Тахтамукайского района» , реализованный в 2021 году;

, реализованный в 2021 году; золотая медаль «Эффективный проект грантополучателя» — за проект «Развитие семейной фермы» , глава КФХ, ИП Ю. К. Хоретлев;

, глава КФХ, ИП Ю. К. Хоретлев; серебряная медаль за проект «Развитие производства ежевики» , глава КФХ, ИП Р.В. Евтых;

, глава КФХ, ИП Р.В. Евтых; бронзовой медалью в номинации «Эффективная реализация проектов комплексного развития сельских территорий в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» отмечен проект «Комплексное развитие аула Уляп, села Белое, аула Хатукай, села Еленовское и села Верхненазаровское Красногвардейского района».

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Благодарностями министерства сельского хозяйства РФ в номинации «Лучший проект по сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников» отметили проект «Благоустройство аллеи памятника воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны в поселке Майском», реализованный в 2021 году, а в номинации «Лучший проект по созданию и обустройству спортивных площадок» — проект «Устройство скейт-площадки в ауле Кошехабль», реализованный в 2020 году.

Также на агропромышленной выставке почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получил агроном ООО «Луч» из Гиагинского района Андрей Толстунов.