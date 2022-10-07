Аграриям Адыгеи возместят часть затрат на производство и реализацию зерновых культур

Правительство РФ выделило Адыгее более 43 млн рублей на возмещение части затрат производителям зерна

Адыгея получит из резервного фонда Правительства РФ 43 млн 767,4 тыс. рублей для поддержки производителей зерновых культур. С учётом выделенных ранее из федерального бюджета ассигнований общий объём средств на эти цели составит 88 млн 344,2 тыс. рублей.

Под урожай 2022 года хозяйства Адыгеи посеяли 105,8 тыс. га озимых и зимующих зерновых культур. Несмотря на опасные метеорологические явления весной, аграриям республики удалось собрать достойный урожай озимых зерновых — 479,2 тыс. тонн. Если в прошлом году средняя урожайность озимого ячменя составила 46,9 ц/га, то в текущем году — 50,6 ц/га, озимой пшеницы в 2021 году — 46,9 ц/га, а в 2022 году — 50,6 ц/га.



С учётом яровых культур прогнозируемый валовой сбор зерновых по завершении уборочных работ составит 578,608 тыс. тонн.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что выделенные республике дополнительные средства позволят поддержать производителей зерновых культур, обеспечить их рентабельность и конкурентоспособность, покрыть возможные издержки земледельцев.

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«Меры поддержки способствуют успешной работе аграриев республики, обеспечению наших граждан качественными отечественными продуктами. При этом производство зерновых культур — одно из стратегических направлений продовольственной безопасности нашей страны», — сказал Мурат Кумпилов.