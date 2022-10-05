В акватории Анапы ввели запрет на движение судов, чтобы обезопасить «Турецкий поток»

Для охраны газопровода «Турецкий поток» в Анапе запретили движение судов

Из-за проведения СВО и возможных угроз для газопровода «Турецкий поток» в акватории Анапы запретили передвижение судов, сообщили в телеграм-канале «Кубань 24» со ссылкой на порт.

Письмо в порт направили 3 октября из штаба Новороссийской морской базы. Движение ограничили в акватории около Большого и Малого Утриша.