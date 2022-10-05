В акватории Анапы ввели запрет на движение судов, чтобы обезопасить «Турецкий поток»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для охраны газопровода «Турецкий поток» в Анапе запретили движение судов

Из-за проведения СВО и возможных угроз для газопровода «Турецкий поток» в акватории Анапы запретили передвижение судов, сообщили в телеграм-канале «Кубань 24» со ссылкой на порт.

Письмо в порт направили 3 октября из штаба Новороссийской морской базы. Движение ограничили в акватории около Большого и Малого Утриша.

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря из МО Анапа в европейскую часть Турции. Его протяженность составляет 1,1 тыс. км. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» снизилось давление и произошла утечка. Причиной случившегося называют взрывы. 

В марте Юга.ру рассказывали, что на морском терминале КТК в Новороссийске во время шторма повредились шланги. Из-за аварии поставки нефти в Европу могли сократиться втрое.

Анапа Газ Судоходство

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В акватории Анапы ввели запрет на движение судов, чтобы обезопасить «Турецкий поток»
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