Из-за аварии на терминале КТК в Новороссийске могут втрое сократиться поставки нефти в Европу

На морском терминале КТК в Новороссийске во время шторма повредились шланги

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске приостановили работу выносного причального устройства. Причиной послужило критическое повреждение 9 и 13 шлангов во время шторма.

Консорциум является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана. Он создан для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

Нефтепровод проложен от месторождения Тенгиз в Казахстане до Новой Озереевки вблизи Новороссийска. Нефть транспортируют от мест добычи до морского терминала в Новороссийске, откуда ее загружают в танкеры и отправляют на мировые рынки. Основными покупателями КТК являются Нидерланды, Италия и Франция.

Из-за аварии нельзя безопасно эксплуатировать устройство и необходима замена шлангов. В компании отметили, что для этого есть запасные комплектующие, но поставка запчастей в текущей ситуации может вызвать значительные затруднения. В связи с этим могут втрое сократить поставки от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу.

«Проведение ремонтов, вероятно, займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки», — добавили в КТК.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов сказал RT, что объем отгрузки нефти может снизиться в пять раз. Также Родионов считает, что Казахстан временно потеряет в объемах экспорта.

Замминистра энергетики Павел Сорокин добавил, что срок ремонта может занять 1,5–2 месяца. При такой продолжительности работ потери могут составить до 80% отгрузки, то есть до 1 млн баррелей нефти в сутки. Авария повлияет и на добычу российских компаний.

Заместитель регионального менеджера по морским операциям морского терминала КТК Игорь Флоровский рассказал «Известиям», что для замены шлангов на глубину 60 метров будут погружаться водолазы. Затем в танкер погружают промывочную воду, швартуют к берегу и промывают все системы от нефти.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в Черном море произошел выброс нефти при погрузке с терминала КТК. Система мониторинга экологический аварий WWF показала пятно размером 250 тыс. кв. метров.