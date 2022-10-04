ЕвроХим-БМУ провёл экскурсию для школьников в рамках акции «Наука рядом»
4 октября ведущие специалисты предприятия «ЕвроХим-БМУ» провели экскурсию для учеников ЕвроХим-классов СОШ №68 им. А.И. Макаренко
В честь Десятилетия науки и технологий в различных регионах России была запущена акция «Наука рядом», организаторами которой стали АНО «Национальные приоритеты» и «Большая перемена».
Задача акции — познакомить участников с современными отечественными исследованиями и разработками. В ходе экскурсий на ведущие российские предприятия школьники получают доступ в научные лаборатории и предприятия, вход на которые в обычное время ограничен. Учащиеся из регионов бесплатно посещают ведущие научные и технологические предприятия страны, самостоятельно проводят опыты и примеряют на себя профессии из сферы науки и технологий.
4 октября ведущие специалисты «ЕвроХим-БМУ» приняли на заводе учеников ЕвроХим-классов СОШ №68 им. А.И. Макаренко.
Читайте также:
Сначала школьники посетили сернокислотный цех. Начальник производства рассказал ребятам, какими свойствами обладает серная кислота, для чего её применяют в производстве минеральных удобрений и какими характеристиками обладает готовый продукт.
Затем школьники отправились в цех по производству экстракционной фосфорной кислоты, где узнали о видах используемого сырья и способах его транспортировки непосредственно на предприятие.
После учащиеся отправились в основной цех — цех сложных минеральных удобрений. В процессе экскурсии ребятам показали одно из основных технологических оборудований в производстве удобрений — сушильный барабан — и объяснили принцип его работы. Далее школьники побывали на складе готовой продукции, где увидели основные виды минеральных удобрений, выпускаемые предприятием, — аммофос и сульфоаммофос.
В завершении экскурсии ребята отправились в цех по производству водорастворимых удобрений. Он полностью автоматизирован и считается самым новым цехом предприятия — выпускать продукцию в нём начали в 2018 году.
«ЕвроХим-БМУ» регулярно проводит экскурсии для школьников и студентов, чтобы познакомить их с работой предприятия и сформировать интерес молодежи к инженерным профессиям и специальностям, востребованным на промышленном производстве. Так, в апреле компания провела профориентационные экскурсии для выпускников 9-х и 11-х классов в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», а 16 мая на территории «ЕвроХим-БМУ» стартовала неделя экскурсий для школьников 7–10 классов.