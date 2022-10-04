ЕвроХим-БМУ провёл экскурсию для школьников в рамках акции «Наука рядом»

В честь Десятилетия науки и технологий в различных регионах России была запущена акция «Наука рядом», организаторами которой стали АНО «Национальные приоритеты» и «Большая перемена».

Задача акции — познакомить участников с современными отечественными исследованиями и разработками. В ходе экскурсий на ведущие российские предприятия школьники получают доступ в научные лаборатории и предприятия, вход на которые в обычное время ограничен. Учащиеся из регионов бесплатно посещают ведущие научные и технологические предприятия страны, самостоятельно проводят опыты и примеряют на себя профессии из сферы науки и технологий.