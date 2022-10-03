В Сочи на выходных пропала группа туристов с детьми и певец Константин Легостаев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На выходных в Сочи из похода не вернулись туристы с тремя детьми, а музыкант Константин Легостаев пропал в море

Сообщение о пропаже туристов с детьми поступило в МЧС 3 октября около 5:40. Женщина рассказала, что 1 октября её муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек. По её словам, домой они должны были вернуться 2 октября, но на связь так и не вышли.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС сказали, что не смогли связаться с руководителем группы из-за сильного дождя и тогда спасатели решили отправиться в район хребта. В экопоселении Ажек МЧС выяснили, что туристы там не останавливались. После этого спасатели поехали в сторону реки Ац. 

Около 10:00 туристов с детьми обнаружили, медицинская помощь никому не потребовалась.

Также в ночь на 3 октября стало известно о пропаже певца Константина Легостаева. Вечером 2 октября он отдыхал на одном из пляжей в центре Сочи. Мужчина решил искупаться в море и не вернулся. Певец приехал на курорт на съемки клипа.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что следователи и криминалисты проводят проверку. На береговой линии поиски ведут экстренные службы совместно с УВД Сочи. Поиски взяли на контроль в региональном главке.

Обновление 12:24: в пресс-службе СУ СКР по краю сообщили, что Легостаева нашли живым. Мужчина находится в центральном отделе СКР Сочи.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи турист заблудился на хребте Ац. Его искали несколько дней.

МЧС Происшествия Пропавшие без вести Следственный комитет Сочи

Новости

На модернизацию очистных сооружений на Черноморском побережье планируют потратить 66 млрд рублей
Что известно о том, сколько продлится частичная мобилизация в России
Футболист «Краснодара» Сулейманов может пропустить выездной матч в Польше. В стране действуют ограничения на въезд россиян
В Краснодарском крае проверят системы оповещения населения
В Краснодаре на Главной городской площади на один день открыли мобильный военкомат
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут игру «быков»

Лента новостей

Реклама на сайте