В Сочи на выходных пропала группа туристов с детьми и певец Константин Легостаев

На выходных в Сочи из похода не вернулись туристы с тремя детьми, а музыкант Константин Легостаев пропал в море

Сообщение о пропаже туристов с детьми поступило в МЧС 3 октября около 5:40. Женщина рассказала, что 1 октября её муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек. По её словам, домой они должны были вернуться 2 октября, но на связь так и не вышли.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС сказали, что не смогли связаться с руководителем группы из-за сильного дождя и тогда спасатели решили отправиться в район хребта. В экопоселении Ажек МЧС выяснили, что туристы там не останавливались. После этого спасатели поехали в сторону реки Ац.

Около 10:00 туристов с детьми обнаружили, медицинская помощь никому не потребовалась.

Также в ночь на 3 октября стало известно о пропаже певца Константина Легостаева. Вечером 2 октября он отдыхал на одном из пляжей в центре Сочи. Мужчина решил искупаться в море и не вернулся. Певец приехал на курорт на съемки клипа.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что следователи и криминалисты проводят проверку. На береговой линии поиски ведут экстренные службы совместно с УВД Сочи. Поиски взяли на контроль в региональном главке.

Обновление 12:24: в пресс-службе СУ СКР по краю сообщили, что Легостаева нашли живым. Мужчина находится в центральном отделе СКР Сочи.