«Агрокомплекс» дарит покупателям призы с фирменной продукцией каждую неделю

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Получить подарки могут покупатели мясных или колбасных изделий торговых марок «Агрокомплекса»

Шанс на вкусный подарок есть у всех покупателей мясных или колбасных изделий торговых марок «Агрокомплекса».

«Мы знаем, как приятно получать подарки, и радуем своих покупателей регулярными акциями в фирменной сети магазинов «Агрокомплекс Выселковский». В продуктовые корзины, которые мы разыгрываем по новой акции, победители могут положить самые любимые продукты наших брендов на сумму 1000 рублей. Призы получили уже 40 человек», — рассказала топ-менеджер по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

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Для участия в акции «Дарим 100 продуктовых корзин!» надо до 18 октября купить в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» мясные или колбасные изделия, сосиски или паштеты торговых марок «Агрокомплекс Выселковский» и «Labinsk Beef» на сумму от 350 рублей и зарегистрировать чек на сайте. Победители определяются каждую неделю до 19 октября 2022 года. Следующих 20 победителей объявят 5 октября 2022 года.

Продукция под брендами «Агрокомплекс Выселковский» и «Labinsk Beef» изготавливается из охлажденного мяса с собственных ферм холдинга. Контроль качества и традиционные рецептуры придают мясным и колбасным изделиям узнаваемый вкус и истинно кубанский характер. Высокое качество продуктов подтверждают и престижные награды всероссийских и региональных конкурсов и экспертиз. Например, в этом году «Роскачество» наградило знаком «Качества» паштет «Домашний».

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Акции Еда Торговля

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