В Краснодаре отремонтируют улицы Юннатов и Новороссийскую
На улице Юннатов и Новороссийской в Краснодаре поменяют покрытие. Общая протяженность работ составила больше 6 км
В Краснодаре начали ремонтировать дорогу на улице Юннатов от улицы Серова до 40-летия Победы. Протяженность участка составляет 700 метров, рассказали в пресс-службе мэрии города.
На отрезке снимут старый асфальтобетонный слой и уложат новое покрытие. Затем там нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Сроки работ не уточняются.
Также в ночь на 28 сентября в городе начнут ремонтировать ул. Новороссийскую от ул. Симферопольской до путепровода по ул. Северной и от ул. Шевченко до ул. Вишняковой. Протяженность участка 5,7 км.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодаре начали ремонтировать 3 км улицы Фадеева. Ремонт начали в рамках проекта «Безопасные дороги» этапа 2023 года. Также по этой программе отремонтировали участок улицы Ставропольской. Всего по этапу нацпроекта планируют отремонтировать 38 участков дорог.