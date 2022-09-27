В Краснодаре отремонтируют улицы Юннатов и Новороссийскую

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На улице Юннатов и Новороссийской в Краснодаре поменяют покрытие. Общая протяженность работ составила больше 6 км

В Краснодаре начали ремонтировать дорогу на улице Юннатов от улицы Серова до 40-летия Победы. Протяженность участка составляет 700 метров, рассказали в пресс-службе мэрии города.

На отрезке снимут старый асфальтобетонный слой и уложат новое покрытие. Затем там нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Сроки работ не уточняются.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также в ночь на 28 сентября в городе начнут ремонтировать ул. Новороссийскую от ул. Симферопольской до путепровода по ул. Северной и от ул. Шевченко до ул. Вишняковой. Протяженность участка 5,7 км. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодаре начали ремонтировать 3 км улицы Фадеева. Ремонт начали в рамках проекта «Безопасные дороги» этапа 2023 года. Также по этой программе отремонтировали участок улицы Ставропольской. Всего по этапу нацпроекта планируют отремонтировать 38 участков дорог. 

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В Краснодаре отремонтируют улицы Юннатов и Новороссийскую
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